È stato uno show assoluto quello messo in scena da Sinner nella semifinale di Miami contro Medvedev. Solo 3 game lasciati al russo, frustrato anche da giocate come quella nel video. A volte Jannik riesce a trasformare la realtà in... videogioco! Domenica la finale con Dimitrov alle ore 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-MEDVEDEV, HIGHLIGHTS