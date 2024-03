Prosegue lo show a Miami di Grigor Dimitrov, che si libera anche di Sascha Zverev (4 del seeding) con i parziali di 6-4, 6-7, 6-4 e conquista la sua terza finale in un 1000 della carriera: domenica sfiderà Jannik Sinner. Il match in programma alle ore 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Grigor Dimitrov non si ferma più: la testa di serie numero 11 del seeding, dopo Alcaraz, batte anche Alexander Zverev (4 del tabellone) e vola in finale al Miami Open, dove sfiderà Jannik Sinner. Ci sono volute 2 ore e 37 di gioco per decidere il rivale dell'azzurro, oltre il doppio rispetto a quanto impiegato dal campione di Melbourne per liberarsi di Daniil Medvedev. 6-4, 6-7, 6-4 i parziali per il bulgaro, già sicuro di rientrare in Top-10 da lunedì a ben 65 mesi di distanza dall'ultima volta. A 32 anni, Dimitrov raggiunge la sua terza finale in un Masters 1000. Sono tre i precedenti tra Grigor e Sinner, con l'azzurro che guida 2-1 e che ha sempre vinto sul veloce (Miami e Pechino 2023). La finale è in programma domenica alle ore 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.