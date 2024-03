Il fuoriclasse azzurro ha conquistato Miami e il secondo posto nel ranking Atp battendo in due set Dimitrov. Ma per gli abbonati Sky il torno in Florida non è finito: grazie all'on-demand infatti avrete la possibilità di rivedere tutta la cavalcata di Sinner a Miami, dal primo turno contro Vavassori al trionfo finale contro il bulgaro

SINNER NUOVO NUMERO 2 AL MONDO: QUANDO DIVENTERA' NUMERO 1?