Lorenzo Sonego soffre ma batte in rimonta l'indiano Sumit Nagal (95 del ranking): l'azzurro vince la prima partita dopo la separazione dallo storico coach Gipo Arbino e vola ai quarti. Ora Cobolli-Kotov, poi tocca a Berrettini e Fognini. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Buona la prima per Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Marrakech. Il 28enne torinese, n.61 del ranking e quarto favorito del seeding, ha debuttato con una vittoria importante quanto sofferta contro l’indiano Sumit Nagal, n.95 ATP. 1-6, 6-3, 6-4 i parziali in quasi due ore e mezza per il piemontese, alla prima partita dopo la separazione con lo storico coach Gipo Arbino. Partenza da incubo per Lorenzo, che perde due volte di fila la battuta, va sotto 5-0 e cede 6-1 il primo parziale in 40' di gioco. Sonego però cambia marcia immediatamente nel secondo set, strappando il servizio a Nagal nel quarto game e non rischiando più niente (6-3). Nel terzo e decisivo set a spezzare l'equilibrio è il break di Lorenzo nel 9° game: l'azzurro si prende una vittoria fondamentale e si qualifica ai quarti, dove attende il vincente di Berrettini-Munar.