Fognini salta Monte-Carlo per problemi fisici

Fabio Fognini non ci sarà al Masters 1000 di Monte-Carlo. Reduce dai quarti di finale a Marrakech e in tabellone nelle qualificazioni nel Principato, il ligure ha annunciato il forfait sui social poco prima del match previsto alle 17 contro Lorenzo Sonego. "Tutti sanno quanto io ami questo torneo - ha scritto Fognini su Instagram - Purtroppo il mio fisico non è pronto in questo momento e devo prendermi qualche giorno per riposare e rimettermi in forma. Monte-Carlo, sei la mia seconda casa. Spero di avere un’altra opportunità prima di salutarvi". Un forfait doloroso per Fognini, campione nel 2019 a Montecarlo e primo italiano di sempre a vincere un Masters 1000. Fabio potrebbe tornare in campo il 15 aprile visto che risulta iscritto al Challenger di Oeiras, in Portogallo. Successivamente dovrebbe giocare le qualificazioni al Masters 1000 di Madrid.