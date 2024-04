Musetti batte Fritz: va al 2° turno a Monte-Carlo

Un grande Lorenzo Musetti piega il n. 13 al mondo Taylor Fritz con un doppio 6-4 e raggiunge il 2° turno nel Principato. L'azzurro attende il vincente del derby francese tra Fils e Mannarino. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile

Lorenzo Musetti conferma il feeling speciale con Monte-Carlo. Il carrarese ha superato il primo turno del Masters 1000 nel Principato, battendo il n. 13 al mondo Taylor Fritz con un doppio 6-4 in poco meno di un'ora e mezza. Una bellissima partita giocata da Musetti che ha reagito nel migliore dei modi dopo lo scivolone all'Estoril contro Borges. Eppure la partita era iniziata in salita per l'azzurro, sotto 4-2 nel primo set. Poi il blackout di Fritz che ha perso quattro game di fila, in un match segnato dai tanti gratuiti (29 a referto). Maggiore equilibrio nel secondo set, deciso dal break nel nono gioco guadagnato da Musetti con un bellissimo dritto inside-in.