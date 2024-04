Alcaraz continua ad allenarsi col braccio fasciato

Carlos Alcaraz prosegue nei suoi allenamenti in vista dell’esordio a Monte-Carlo (mercoledì, contro Auger-Aliassime), e lo fa ancora con quel braccio destro fasciato che già domenica 7 aprile aveva destato curiosità, e un pizzico di preoccupazione, sulle sue condizioni. Lo spagnolo non ne ha parlato, mentre dal suo staff assicurano che non si tratti di nulla di preoccupante. Restano, però, le immagini, che lo vedono impegnato in un allenamento in cui dà l’impressione di non voler mai forzare troppo con il dritto, limitandosi a colpi tagliati per non spingere dalla parte destra del campo.

