Tocca a Nardi e Arnaldi: il programma di oggi

Seconda giornata al Masters 1000 di Monte-Carlo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile. Sarà un lunedì con due azzurri in campo nel Principato: Luca Nardi e Matteo Arnaldi. Il primo, entrato in tabellone dalle qualificazioni, aprirà il programma sul campo Ranieri III alle 11 contro Felix Auger Aliassime, n. 36 al mondo e mai affrontato in carriera. Nardi vanta sette vittorie di fila, Auger ha perso tre delle ultime quattro partite giocate su terra, tutte datate 2023. All'orizzonte c'è il possibile secondo turno con Carlos Alcaraz. Secondo match di giornata sul campo dei principi, invece, per Matteo Arnaldi. Reduce dagli ottavi di finale a Miami, il ligure affronterà l'indiano Sumit Nagal, n. 95 ATP ed entrato in tabellone dalle qualificazioni. Per Nagal - primo indiano di sempre in tabellone nel Principato - sarà il terzo match nell'ultima settimana contro italiani dopo il ko con Sonego a Marrakech e la vittoria con Cobolli nel 1° turno di qualificazioni a Montecarlo.