Gaston supera Nishioka: affronterà Berrettini

Sarà il francese Hugo Gaston il primo avversario di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami . Ripescato in tabellone dopo il forfait di Kei Nishikori, il 24enne di Tolosa ha approfittato al primo turno di un altro ritiro, quello di Yoshihito Nishioka. Gaston era avanti 6-4, 3-1 quando il giapponese ha alzato bandiera bianca per un problema alla spalla. Il match tra il transalpino e Berrettini è in programma sabato : ci sono due precedenti, entrambi vinti da Matteo lo scorso anno. Tra le altre sfide di giornata, vittoria nel derby americano per Reilly Opelka contro Chris Eubanks mentre Cameron Norrie ha perso in due set contro il cinese Bu Yunchaokete.

Sabalenka e Gauff senza difficoltà, fuori Rybakina

È già iniziato il secondo turno, invece, nel torneo femminile. Nessun problema per la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka che ha superato la bulgara Tomova, concedendo appena tre game in 59 minuti. Esordio in scioltezza anche per Coco Gauff che ha vinto il derby americano contro Sofia Kenin con un doppio 6-0 in meno di un'ora. La sorpresa di giornata, invece, è l'eliminazione all'esordio di Elena Rybakina. Finalista lo scorso anno sul cemento della Florida, la kazaka ha perso in tre set contro la statunitense Ashlyn Krueger, n. 40 Wta, con lo score di 6-4, 2-6, 6-4.