Sinner e Sonego ko in doppio: avanti Gille-Vliegen

Sconfitta in doppio per Sinner e Sonego, battuti dalla coppia belga Gille-Vliegen al match tiebreak. Un ko con qualche rimpianto visto che gli azzurri erano avanti 4-1 nel secondo set. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il doppio non regala la vittoria a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego . In tabellone a Monte-Carlo grazie alla wild card concessa dagli organizzatori, gli azzurri hanno perso al primo turno contro i belgi Sander Gille e Joran Vliegen : 6-7(3), 7-5, 10-7 il punteggio finale dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta con qualche rimpianto per gli azzurri che nel secondo set sembravano in controllo del match, avanti 4-1 dopo aver vinto il primo parziale al tiebreak. Poi è salito il rendimento di Gille e Vliegen che hanno strappato due volte il servizio agli azzurri con Sonego alla battuta, archiviando poi la sfida al match tiebreak, chiuso con un doppio fallo di Sinner.

Sinner, un test verso il singolare

Un risultato indolore per Jannik in quello che è stato un buon allenamento, importante per trovare l'approccio giusto con la superficie in vista dell'esordio in singolare, previsto mercoledì contro uno tra Korda e Davidovich Fokina. Jannik non gioca un match di singolare su terra dal 1° giugno 2023, giorno del ko al secondo turno del Roland Garros contro il tedesco Altmaier.