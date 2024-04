Berrettini, Musetti e Djokovic: che martedì su Sky

Due azzurri oggi in campo nel Principato: Berrettini debutta con Kecmanovic, Musetti impegnato nel match di 2° turno contro Fils. Riflettori puntati anche sull'esordio di Djokovic con Safiullin. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile

Sarà un super martedì al Masters 1000 di Monte-Carlo , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Tra primo e secondo turno, scenderanno oggi in campo diversi big al Monte-Carlo Country Club. Tra questi anche due italiani: Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti . Fresco vincitore dell'ATP 250 di Marrakech, primo titolo nel circuito da giugno 2022, il romano debutterà nel Principato contro il serbo Miomir Kecmanovic , n. 66 al mondo. Sfida di secondo turno, invece, per Musetti che chiuderà il programma sul Campo dei Principi contro il francese Arthur Fils . Tra i big, riflettori puntati sull'esordio di Novak Djokovic . Al ritorno in campo dopo la sconfitta con Nardi a Indian Wells, il n. 1 al mondo inizierà il torneo contro il russo Safiullin . A seguire toccherà a Sascha Zverev contro l'austriaco Ofner .

