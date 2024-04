Quarta giornata al Masters di Monte-Carlo, che vedrà il debutto di Jannik Sinner contro lo statunitense Sebastian Korda. Ma esordio al 2° turno anche per il lucky loser Lorenzo Sonego contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata di esordio per Jannik Sinner , che debutta a Monte-Carlo affrontando Sebastian Korda . L'azzurro entra direttamente al 2° turno nel Principato, avendo usufruito di un bye nel 1° e lo fa contro lo statunitense, n. 27 al mondo, che all'esordio ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-1, 6-2. Due i precedenti, con una vittoria a testa. Debutto al 2° turno anche per Lorenzo Sonego , il più fortunato dei lucky loser . Il torinese, che lunedì aveva debuttato nel doppio (perso) con Sinner e che era uscito di scena nel match decisivo delle qualificazioni, ha preso il posto dell'infortunato Carlos Alcaraz nel main-draw. Per Sonego si prospetta una sfida contro il canadese Felix Auger-Aliassime , n° 35 del ranking e vincitore al debutto contro Luca Nardi. Tre i precedenti, con il nordamericano che conduce 2-1. Tra i big tocca a Medvedev e Rune . Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica.

Tutte le partite su NOW con "Extra Match" e l'opzione Sky Sport Plus

Grande novità su NOW: tutte le partite del tabellone saranno visibili grazie a EXTRA Match, i canali che si affiancheranno a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno per dare la copertura completa agli appassionati dei campi da gioco in diretta. Per gli abbonati Sky c’è sempre la funzionalità Sky Sport Plus, accessibile attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. Le sfide più interessanti ed emozionanti saranno in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale”, affiancato da Sky Sport Uno.