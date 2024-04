Sinner: "Soddisfatto del mio esordio sulla terra"

Le parole del campione altoatesino dopo il successo contro Korda nell'esordio nel Masters 1000 di Monte-Carlo: "Sono contento di come ho giocato. Spero di migliorare le percentuali sul servizio. So quanto lavoro abbiamo fatto per arrivare a questo punto"

" Non è stata una partita facile , nonostante il punteggio. Io e Korda abbiamo uno stile di gioco simile: preferiamo entrambi il cemento, non giochiamo come i classici specialisti della terra battuta ma ci piace colpire piuttosto piatto e ne è venuta fuori una partita un po' diversa". Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver superato 6-1, 6-2 Sebastian Korda sulla terra rossa di Montecarlo. " Mi sono mosso abbastanza bene in queste condizioni e sono soddisfatto per questo primo match sulla terra. Il servizio sarà importante nei prossimi turni, speriamo di migliorare le percentuali e soprattutto di utilizzare qualche rotazione. Ogni anno è dura venire qui e fare buone prestazioni, ma sono contento di come ho giocato oggi. Vediamo cosa succederà al prossimo turno".

Sinner in conferenza stampa

"Non mi faccio mai problemi su che campo gioco - ha aggiunto Sinner in conferenza stampa - Quando avevo 14 anni e fino ai 18 ho giocato tanto sulla terra. Il mio tennis funziona meglio sul cemento, lo sappiamo, ma posso giocare bene sulla terra. Devo capire meglio come usare bene certi colpi". Sinner si è detto consapevole che con il suo livello attuale l'adattamento da una superficie a lui più congeniale a quella su cui l'anno scorso ha fatto più fatica è diverso. "Non direi più facile - ha spiegato -. Certamente fisicamente sono cresciuto, e questo aiuta molto sulla terra battuta. Sono arrivato più velocemente al punto dove volevo essere. So quanto lavoro abbiamo fatto per essere a questo punto, e che alcune cose dobbiamo migliorarle. Posso crescere ancora, faccio 23 anni quest'anno, non sono certo arrivato al mio massimo".