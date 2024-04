Medvedev perde di nuovo la testa: il VIDEO

Non si placa la rabbia di Danil Medved che, dopo quanto accaduto con Monfils, anche questo giovedì ha perso le staffe nei confronti dell’arbitro. Penalty point per il russo, che è stato poi sconfitto ed eliminato. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Medvedev furioso, atto 2. Il russo durante la sfida contro Khachanov ha perso ancora le staffe: siamo nell’undicesimo game del 2° set (5-5), Medvedev sul 30-40 commette doppio fallo (l’ottavo della sfida) e regala il break all’avversario, al quale in precedenza era stata data per buona una palla in realtà out. E da quel momento Medvedev perde la testa. Prima lancia la racchetta poi contro i teloni poi, una volta seduto, esplode con l'arbitro: "Voi non guardate i segni: quella pallina era fuori! Non siete più capaci di giudicare le palline! Era out! Anche ieri la pallina era out ed è stata giudicata in, come oggi. Chi si prende la responsabilità dell’errore? Non posso fare l’arbitro delle mie partite. Il giudice dovrebbe essere il ragazzo con gli occhiali, ma non gli servono perché lo stesso non vede niente e non dovrebbe essere lì. Dovrebbero mancarlo via". Medvedev, a seguito del suo sfogo, ha ricevuto un point penalty. Il match si è poi concluso sul punteggio di 6-3, 7-5 per Khachanov.