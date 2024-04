Tutto facile per Sinner che raggiunge i quarti a Monte-Carlo battendo il tedesco Struff: 6-4, 6-2 il punteggio in favore dell'azzurro in un'ora e un quarto di gioco. Qualche errore in avvio, poi Jannik è salito di livello: Struff è rimasto in partita fino al 4-3 del primo set, successivamente è stato un match a senso unico. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

