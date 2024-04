Dove vedere Sinner-Rune su Sky Sport

Sinner ritrova Rune nel Principato dopo la semifinale persa un anno fa. Jannik è reduce dall'agevole vittoria contro Struff, il danese ha impiegato 3 ore e 31 minuti per battere Dimitrov. Il quarto di finale è in programma venerdì alle 13, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Jannik Sinner ritrova Holger Rune sul suo cammino a Monte-Carlo. Dopo la sfida dello scorso anno che regalò al danese la seconda finale in carriera in un Masters 1000, i due si affronteranno per un posto in semifinale. Al match in programma venerdì alle 13, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, i due arriveranno in condizioni fisiche diametralmente opposte. Sinner non ha avuto difficoltà nei primi due match nel Principato, chiusi entrambi in un'ora e un quarto. È stato molto più impegnativo, invece, il cammino di Rune che giovedì è rimasto in campo complessivamente per 4 ore e 30 minuti. Il danese ha prima completato il match contro Nagal - interrotto mercoledì per pioggia - e ha poi battuto in serata Grigor Dimitrov al termine di una maratona di 3 ore e 31 minuti.