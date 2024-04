Giornata dedicata ai quarti di finale a Monte-Carlo: Jannik Sinner affronta il danese Rune nella riedizione della semifinale 2023. Il n°1 Djokovic sfida l'australiano De Minaur, Khachanov contro il 2 volte campione Tsitsipas. Chiude Rune-Humbert. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Giornata di quarti di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo. Tra i protagonisti c'è ancora un super Jannik Sinner, per il terzo anno di fila tra i migliori 8 nel Principato e sempre ai quarti in questo 2024. L'azzurro sfiderà non prima delle 13 sul Centrale Holger Rune (7), che ha superato al termine di una maratona di oltre tre ore Grigor Dimitrov. Sarà una rivincita dopo la semifinale dello scorso anno, vinta dal danese (non senza polemiche). Chi vince affronterà in semifinale uno tra Stefanos Tsitsipas, due volte campione a Monte-Carlo e Karen Khachanov. Nella parte alta del tabellone Novak Djokovic, n°1 del mondo, affronta l'australiano Alex De Minaur (11): il serbo non vince il torneo da ben 9 anni. Infine la sfida tra Ruud e Humbert. Su Sky Sport Tennis anche il doppio Bolelli/Vavassori contro Arevalo/Pavic. La giornata in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW