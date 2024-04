Stefanos Tsitsipas è il primo semifinalista di Monte-Carlo: battuto Karen Khachanov con i parziali di 6-4, 6-2 in appena un'ora e 22' di gioco. Il greco attende ora il vincente di Sinner-Rune per conoscere il suo avversario. Più tardi anche Djokovic-De Minaur e Ruud-Humbert. Tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Stefanos Tsitsipas vede il Principato e si trasforma. In una stagione che lo ha visto uscire dalla Top-10, il greco rinasce nel suo torneo a Monte-Carlo, non a caso vinto in due occasioni nel 2021 e 2022. Nel primo quarto di finale di giornata, battuto nettamente Karen Khachanov, 15^ testa di serie del seeding, a cui ha lasciato appena 6 giochi in un'ora e 22' di gioco. Attende ora il vincente di Sinner-Rune. Più tardi tocca a Djokovic, n°1 del seeding e due volte vincitore del torneo, contro l'australiano De Minaur. Chiude il programma Ruud-Humbert. Tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW