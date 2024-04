Non solo Sinner: a Monte-Carlo, c'è stato l'incontro anche tra Carlos Sainz e Novak Djokovic. "Il mio rovescio non è buono", ha scherzato il ferrarista. "Nel sangue spagnolo è meglio il dritto", la risposta del serbo. Che poi lo ha incoraggiato: "Vinci tutto quest'anno!". Ecco il video postato dai social del torneo. Il Masters è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

SINNER-RUNE LIVE