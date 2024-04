Matteo Berrettini si è cancellato dal torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, in programma la prossima settimana (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ). Nessun allarme però, il romano ha deciso di cambiare programmazione per allenarsi e prepararsi al meglio per i due appuntamenti che seguono, il Masters di Madrid e gli Internazionali d'Italia

Niente Monaco di Baviera per Matteo Berrettini. Il romano, che aveva ricevuto una wild-card per il torneo ATP 250 sulla terra tedesca (in programma da lunedì 15 aprile e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), si è infatti cancellato dagli iscritti. Nessun allarme fisico però. Berrettini, rientrato da poche settimane nel circuito dopo un'assenza di sette mesi (finale nel Challenger a Phoenix e ottavo titolo della carriera a Marrakech) ha infatti deciso di cambiare programmazione e concentrarsi sui due prossimi grandi appuntamenti: il Masters di Madrid (dal 24 aprile) e gli Internazionali d'Italia (dal 6 maggio). Per il romano uno stop programmato per allenarsi al meglio e confermare il buono stato di forma visto fin qui al suo rientro.