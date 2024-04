Farà discutere la chiamata errata del giudice di linea e confermata dal giudice di sedia nel 3° set tra Tsitsipas e Sinner. Il secondo servizio del greco viene giudicato buono, lo scambio prosegue con un errore dell'italiano, che però non sembra convinto. Il replay è eloquente: la palla era fuori di una decina di centimetri e sarebbe valso il doppio break di vantaggio. Sul rosso non esiste 'l'occhio di falco', unica superficie a non avvalersi della tecnologia. Guarda il video

