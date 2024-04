Sonego ko: il baby Fonseca vince in 2 set

Alla prima uscita ufficiale con il nuovo coach Fabio Colangelo, il torinese ha perso in due set contro il baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca, bravo a uscire fuori alla distanza dopo un inizio complicato. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sconfitta all'esordio a Bucarest per Lorenzo Sonego. Al ritorno in campo dopo gli ottavi di finale a Monte-Carlo, il torinese ha perso contro il 17enne Joao Fonseca, n. 276 al mondo e in tabellone grazie a una wild card. L'astro nascente brasiliano - che ha detto di ispirarsi a Jannik Sinner - ha vinto con il punteggio di 7-6, 7-5 in poco più di due ore di gioco. Una partita in crescendo per Fonseca che, dopo le difficoltà iniziali, è entrato bene in partita. Sonego, alla prima uscita ufficiale con il nuovo coach Fabio Colangelo, è stato più remissivo e ha lasciato l'iniziativa in mano all'avversario, alla terza vittoria in carriera nel circuito maggiore.