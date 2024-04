Debutta Musetti, c'è Vavassori: programma di oggi

Si conclude il secondo turno all'ATP 500 di Barcellona con due azzurri in campo: Musetti sfida Carballes Baena, Vavassori (ripescato come lucky loser) affronta Bautista Agut. Impegnati oggi anche Tsitsipas, Nadal e Ruud. Al WTA 250 di Rouen, invece, debutta Martina Trevisan. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì dedicato al secondo turno all'ATP 500 di Barcellona, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà una giornata con due italiani impegnati al Godò. Il primo a scendere in campo sarà Andrea Vavassori. Ripescato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Karen Khachanov, il torinese entrerà in gioco direttamente al 2° turno contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n. 84 al mondo. Tra i due ci sono due precedenti (tra circuito maggiore e Challenger) vinti entrambi da Bautista in due set. Nel pomeriggio, invece, toccherà a Lorenzo Musetti. Reduce dagli ottavi di finale a Monte-Carlo, il carrarese inizierà il torneo di Barcellona contro Roberto Carballes Baena, n. 72 al mondo. In caso di vittoria, Musetti potrebbe incrociare negli ottavi Stefanos Tsitsipas che debutterà nell'ultimo match di giornata sulla "pista Nadal" contro l'austriaco Ofner. A proposito di Nadal: dopo la vittoria di ieri contro Cobolli, Rafa sarà impegnato oggi alle 16 contro Alex De Minaur, n. 11 al mondo.

Trevisan debutta a Rouen Non solo uomini, ma anche donne. Al WTA 250 di Rouen, esordirà oggi Martina Trevisan. La toscana, che non vince un match di main draw nel circuito maggiore dagli Australian Open, affronterà l'ex n. 1 al mondo Naomi Osaka, in tabellone grazie a una wild card. Tra la giapponese e l'azzurra non ci sono precedenti.

Tennis, il programma di oggi su Sky Sport e NOW SKY SPORT UNO (201) 3° match dalle 11 - [ATP 500 Barcellona] MUSETTI (Ita) vs Carballes Baena (Esp) (Massara-Pescosolido) SKY SPORT TENNIS (203) ore 11 - [ATP 500 Barcellona] VAVASSORI (Ita) vs Bautista Agut (Esp) (Sugoni-Golarsa)

(Ita) vs Bautista Agut (Esp) (Sugoni-Golarsa) a seguire - [WTA 250 Rouen] TREVISAN (Ita) vs Osaka (Jpn) (Nicolodi-Golarsa)

(Ita) vs Osaka (Jpn) (Nicolodi-Golarsa) non prima delle 16 - [ATP 500 Barcellona] De Minaur (Aus) vs Nadal (Esp) (Nicolodi)

a seguire - [ATP 500 Barcellona] Ofner (Aut) vs Tsitsipas (Gre) (Ferrero-Pescosolido)

non prima delle 19.30 - [WTA 250 Rouen] Stephens (Usa) vs Pliskova (Cze) (Ferrero)

