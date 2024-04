Troppo De Minaur per Nadal: Rafa ko al 2° turno

Si ferma al secondo turno il cammino di Nadal a Barcellona, battuto in due set da Alex De Minaur. Una partita con tanti errori per lo spagnolo che ha chiuso l'incontro con 42 gratuiti. Uscito tra gli applausi del pubblico, Rafa è atteso la prossima settimana a Madrid

Il secondo esame a Barcellona risulta fatale per Rafael Nadal. Rientrato dopo 103 giorni nel circuito con la vittoria contro Flavio Cobolli, il mancino di Manacor ha perso al 2° turno contro Alex De Minaur: 7-5, 6-1 il punteggio finale in favore dell'australiano, n. 11 al mondo e testa di serie n. 4 al Godò. Per Nadal è stata una partita nel segno della discontinuità: tanti alti e bassi (42 gratuiti) per lo spagnolo che prima di oggi aveva perso appena quattro volte a Barcellona e su terra non perdeva un incontro dall'ottavo di finale di Roma 2022 contro Shapovalov.