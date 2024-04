Andrea Vavassori eliminato al 2° turno del torneo ATP di Barcellona: il torinese viene rimontato da Roberto Bautista Agut, che si impone 4-6, 6-3, 6-1. Più tardi Musetti affronta Carballes Baena, torna in campo anche Nadal contro De Minaur: il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Finisce subito la corsa di Andrea Vavassori al Barcelona Open Banc Sabadell. Il numero 156 del mondo, ripescato come lucky loser al posto di Karen Khachanov ed entrato in tabellone direttamente al secondo turno, è stato sconfitto da Roberto Bautista Agut, numero 84 del mondo. 4-6, 6-3, 6-1 i parziali in un paio di ore per lo spagnolo, che ha così ottenuto la vittoria numero 400 nel circuito ATP in carriera. Dopo un primo set portato a casa con un break decisivo nel 9° game, Vavassori si è spento: un break ha portato allo spagnolo il 2° parziale, mentre nel terzo è stato un dominio di Bautista, che giovedì affronterà il britannico Cameron Norrie, testa di serie n°12 del seeding.