Paolini ko a testa alta: Rybakina vince in 3 set

Un'ottima prova non basta a Jasmine Paolini, battuta da Elena Rybakina nei quarti del WTA 500 di Stoccarda: la kazaka ha vinto con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in due ore e 10 minuti. L'azzurra si consola con il best ranking: da lunedì sarà n. 13 al mondo

Stop nei quarti di finale al WTA 500 di Stoccarda per Jasmine Paolini. Reduce dalla vittoria contro Ons Jabeur (quarto successo in carriera contro una top 10), la toscana ha perso contro la n. 4 al mondo Elena Rybakina: 6-3, 5-7, 6-3 il punteggio in favore della kazaka in due ore e 12 minuti di gioco. Non è bastata un'ottima prova da parte di Paolini che ha giocato alla pari con una tennista più forte, che ha alternato alti e bassi nel corso del match. L'azzurra, che aveva recuperato un set di svantaggio, era avanti 2-0 nel terzo set, ma da quel momento Rybakina ha cambiato marcia, vincendo sei dei successivi sette game.