Alcaraz: "Penso di poter giocare a Madrid"

Le parole dello spagnolo durante la presentazione del torneo: "Ho provato buone sensazioni e penso che siamo sulla strada giusta". Il Masters 1000 di Madrid è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24 aprile al 5 maggio

"A giudicare dalle sensazioni, penso che potrò partecipare al torneo". Parola di Carlos Alcaraz che lancia segnali positivi in vista del Masters 1000 di Madrid. Assente dai campi di gioco da Miami, lo spagnolo ha saltato Monte-Carlo e Barcellona per un infortunio all'avambraccio destro che non gli consentiva di colpire bene sul dritto. Un problema che - a detta di Alcaraz - sembra alle spalle, ma serve prudenza: "Sto meglio fisicamente ed emotivamente molto bene - ha spiegato il n. 3 al mondo durante la presentazione del torneo a Plaza Mayor - ma non voglio dire nulla perché avevo detto che avrei giocato nel Barcellona e alla fine non è stato possibile. Mi sono già allenato a Madrid, ho provato buone sensazioni e penso che siamo sulla strada giusta".