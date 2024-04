Internazionali: wild card per Fognini e Berrettini

Sono state annunciate le wild card per gli Internazionali d'Italia 2024, al via il 6 maggio sui campi in terra battuta del Foro Italico. Binaghi: "Roma ha grandi prospettive. Quando accadrà non lo so, ma non abbiamo raggiunto il punto più alto"

Fabio Fognini e Matteo Berrettini , ma anche Martina Trevisan e Sara Errani sono coloro cui sono state assegnate le wild card per gli Internazionali d'Italia di tennis, il cui annuncio è stato fatto nella presentazione dell'evento, a Roma. Nel tabellone femminile, per il main draw sono state assegnate le wild card anche a Lucrezia Stefanini (n.159 Wta), Giorgia Pedone (276), Nuria Brancaccio (292) e Matilde Paoletti (642). Nelle qualificazioni, invece, wild card a Silvia Ambrosio (291), Lisa Pigato (337), Sofia Rocchetti (427), Jennifer Ruggeri (435). Nel tabellone maschile, oltre al ligure (n.94 Atp) ed a Berrettini (98) - ma la sua card andrebbe a Stefano Napolitano (n.126) se il romano dovesse entrare direttamente in tabellone -, sono stati prescelti Matteo Gigante (139), Giulio Zeppieri (141) e Andrea Vavassori (157). Nelle qualificazioni le wild card vanno a Francesco Maestrelli (221), Francesco Passaro (238) e Samuel Vincent Ruggeri (258).

Binaghi: "Roma ha di fronte prospettive per quinto slam"

"Per chi l'ha vissuta, è più difficile la strada che ci ha portato da una manifestazione fallita a un torneo con upgrade, rispetto a quella che ci separa da un monopolio dei quattro slam che non durerà sempre". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa degli Internazionali sulla possibilità di fare del torneo nella Capitale un quinto slam. "Per la credibilità che l'Italia si è creata, credo che saremo protagonisti - ha aggiunto - e che, come successo con le Atp Finals, i veri valori verranno fuori. Roma ha grandi prospettive. Quando accadrà non lo so ma non abbiamo raggiunto il punto più alto".