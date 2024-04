Darderi e 4 azzurre in campo: il programma di oggi

Cinque azzurri oggi in campo alla Caja Magica. Inizia il torneo maschile con Darderi opposto a Monfils. Nel torneo femminile, invece, impegnate Errani, Trevisan, Cocciaretto e Bronzetti. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio

Dopo il martedì dedicato solo alle donne, inizia ufficialmente oggi il Masters 1000 di Madrid , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio. Tra gli uomini si comincia dalla parte bassa del tabellone con Luciano Darderi opposto all'esperto Gael Monfils . Fresco di ingresso in top 60 per la prima volta in carriera, l'italoargentino è alla prima partecipazione al torneo della Caja Magica. Seconda giornata, invece, nel torneo femminile con quattro azzurre in campo . I riflettori sono puntati sul Manolo Santana dove l'eterna Sara Errani , entrata in tabellone dalle qualificazioni, affronterà l'ex n. 1 al mondo Caroline Wozniacki , in tabellone con una wild card. Impegnate anche Martina Trevisan (contro la statunitense Stephens, reduce dal trionfo al WTA 250 di Rouen), Elisabetta Cocciaretto (contro la polacca Linette) e Lucia Bronzetti (contro la francese Gracheva).

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed EXTRA Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.