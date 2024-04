Paolini è perfetta: batte Garcia e va agli ottavi

Paolini gioca una partita perfetta contro la francese Garcia, n. 21 del seeding, e raggiunge gli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid. L'azzurra tornerà in campo lunedì contro la russa Andreeva. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inarrestabile. È l'aggettivo che descrive al meglio la straordinaria ascesa di Jasmine Paolini, qualificata per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid. La toscana, n. 13 al mondo, ha giocato una partita semplicemente perfetta contro la francese Caroline Garcia, n. 21 del seeding: 6-3, 6-2 il punteggio finale dopo un'ora di grande tennista da parte dell'azzurra. Non c'è mai stata partita, eppure Garcia rappresentava un ostacolo difficile per Paolini, complici i precedenti (5-2 per la transalpina) e le qualità dell'ex n. 4 al mondo. Jasmine non ha mai concesso all'avversaria di entrare in partita (22 gratuiti a referto per Garcia), giocando un tennis sublime in ogni fondamentale. Paolini è stata concreta e ha sbagliato pochissimo, nonostante il poco ritmo dato dalla francese. "Sono felice della mia performance, contro Garcia sono sempre grandi battaglie - ha spiegato Paolini - Quest'anno sto giocando bene, riadattarsi a una superficie diversa è sempre difficile. Ci sto riuscendo bene".