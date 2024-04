Sinner, Cobolli e Paolini in campo: il programma

Triplo confronto sull'asse Italia-Russia oggi al Masters 1000 di Madrid. Tra gli uomini torna in campo Sinner che in serata affronterà Kotov. All'orizzonte c'è il derby con Cobolli, opposto al n. 16 del seeding Karen Khachanov. Tra le donne, invece, Paolini sfida Andreeva per un posto nei quarti. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Obiettivo, migliorare. E migliorarsi. Tra Jannik Sinner e gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Madrid ci sarà da superare l'ostacolo Pavel Kotov. 27 anni, numero 72 nel raking ATP, il russo è in ascesa, con la finale raggiunta a Stoccolma a ottobre e il debutto in top 100. Buon servizio e potenza da fondocampo, però, non spaventano Jannik, che sa come rispondere colpo su colpo e che potrà essere tentato dalla possibilità di testare soluzioni tattiche alternative, dalla smorzata al servizio in kick, che tanto possono regalargli sulla terra rossa.

Ragionare turno dopo turno per sognare sempre più nella Caja Magica. Sarà un lunedì sera italiano, italianissimo, a tifare anche Cobolli contro Khachanov per poi godersi negli ottavi di finale un'altra sfida a tinte azzurre, tra la calma di Jannik e lo spirito guerriero di Flavio, che proverà a infliggere al più titolato compagno la prima sconfitta in un derby dopo 13 successi su 13 nel circuito ATP. Guardando ancora più in là, l'impresa di Nadal contro De Minaur già stuzzica la fantasia di una eventuale semifinale generazionale, tra il re sulla terra rossa Rafa e l'aspirante principe Jannik, che non ha mai battuto il maiorchino in carriera, ma che lo ha affrontato soltanto da adolescente. Mettersi alla prova contro di lui, un'ultima volta prima del ritiro, sarebbe non soltanto una prova di maturità, ma un passaggio di consegne.

Prova di maturità sarà la parola chiave anche per Jasmine Paolini, già agli ottavi di finale contro la prodigiosa classe 2007 Mirra Andreeva per avvicinarsi sempre di più alla top ten e magari per raggiungerla proprio in casa, a Roma, a coronare un 2024 da sogno. Per lei e per il tennis italiano.