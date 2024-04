"Per me è un sogno che si avvera. Non so quale sia il protocollo, ma posso chiederti una maglietta?". È la speciale richiesta fatta da Pedro Cachin dopo il match perso contro Nadal sul centrale di Madrid. Lo spagnolo non ha esitato un attimo e ha portato una sua maglia sulla panchina dell'argentino, confermando la sua eterna classe e sportività. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

