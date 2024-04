Sinner-Khachanov LIVE martedì su Sky Sport Uno

Seconda volta in carriera negli ottavi a Madrid per Sinner che affronterà Karen Khachanov, n. 16 del seeding. Da verificare, però, le condizioni dell'azzurro dopo il problema all'anca accusato contro Kotov. L'incontro è in programma martedì, quarto match dalle 11 sull'Arantxa Sanchez, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW