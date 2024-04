In campo oggi tutti gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid: Jannik Sinner sfida Karen Khachanov nel quarto match dalle ore 11 sul campo Arantxa Sanchez. Medvedev apre il Centrale, Nadal lo chiude in serata. Nel mezzo anche Alcaraz e Swiatek. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata dedicata agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid . Occhi puntati su Jannik Sinner, prima testa di serie del seeding, che affronta Karen Khachanov. Quattro i precedenti, con il campione di Melbourne che guida 3-1. Da monitorare le condizioni dell'azzurro, che nella serata di lunedì si è lamentato di un dolore all'anca destra nel match vinto contro Kotov. In campo tutti i big, con Medvedev che apre il Centrale e Nadal che lo chiude in serata. Nel mezzo anche Alcaraz contro Struff, riedizione della finale 2023. Si giocano anche i quarti femminili, che vedono in campo la n°1 del mondo Swiatek . Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

