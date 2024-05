Trionfo Italia in Davis: ecco moneta e medaglia

Prosegue l'ondata di riconoscimenti per gli azzurri che lo scorso novembre hanno riportato in Italia la Coppa Davis dopo 47 anni. Gli appassionati e collezionisti avranno l’opportunità di acquistare anche una moneta e una medaglia celebrative della vittoria azzurra al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga. Le emozioni della vittoria e lo spirito di squadra che ha guidato il gruppo azzurro di capitan Filippo Volandri prendono vita nelle creazioni realizzate da Valerio De Seta maestro incisore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Moneta e medaglia presentano sul dritto la Coppa Davis e sul rovescio la squadra italiana intenta a sollevarlo. La medaglia celebrativa è disponibile dallo scorso 6 maggio, la moneta, in oro pregiato, sarà invece disponibile in emissione straordinaria a partire da oggi. Entrambi i prodotti sono acquistabili sul portale e-commerce dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, accessibile all’indirizzo http://www.shop.ipzs.it.