Dopo il match perso contro Hurkacz, probabilmente l'ultimo in carriera al Foro Italico, Nadal non esclude del tutto un ritorno a Roma: "Non ho mai detto che fosse la mia ultima volta qui al 100%, magari al 98%. Cerimonia? Se mi ritirerò avranno tempo". E sul Roland Garros: "Non ho ancora deciso, ci proverò il più possibile nelle prossime due settimane"

C'è un rapporto speciale tra Rafael Nadal e Roma che va oltre i 10 titoli vinti al Foro Italico. A rendere magico il torneo per lo spagnolo è il rapporto con i tifosi. Tanti hanno applaudito l'uscita dal campo dopo il match contro Hurkacz, in tantissimi hanno atteso Rafa fuori dal campo Centrale per omaggiarlo. Questa, però, potrebbe non essere l'ultima volta nella capitale: "Non ho mai detto che sarebbe stato il mio ultimo torneo qui a Roma - ha spiegato Nadal in conferenza stampa - L'ho detto di Madrid, ma qui è diverso, è una storia differente. Non ho mai detto che fosse la mia ultima volta qui al 100%, magari al 98%". Gli organizzatori avevano preparato una celebrazione in campo per Nadal, ma il tennista ha preferito fare rientro negli spogliatoi: "Non mi aspettavo una cerimonia a fine partita - ha aggiunto - ma se mi ritirerò credo avranno tempo".