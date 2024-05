Sabalenka in semifinale: Ostapenko ko in 2 set

Aryna Sabalenka raggiunge le semifinali degli Internazionali d'Italia battendo Jelena Ostapenko con un netto 6-2, 6-4. La bielorussa attende Azarenka o Collins, impegnate alle 19 sul Centrale. Il WTA 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Se al maschile ci sono le sorprese, il torneo femminile degli Internazionali d'Italia regala certezze. Per la prima volta dal 2013, infatti, le prime tre giocatrici al mondo hanno raggiunto le semifinali di un torneo WTA: non accadeva dal Roland Garros 2013, esattamente undici anni fa. Dopo la n. 1 Iga Swiatek e la n. 3 Coco Gauff, anche la n. 2 Aryna Sabalenka si è qualificata per le semifinali del Foro Italico. La bielorussa ha battuto Jelena Ostapenko, n. 9 del seeding, con un netto 6-2, 6-4 in poco meno di un'ora e un quarto di gioco. Sabalenka ha dominato il match, dimostrandosi più forte dei fastidi alla schiena che avevano condizionato la sua vigilia. La 26enne di Minsk attende in semifinale o la connazionale Vika Azarenka o l'americana Danielle Collins, impegnate alle 19 nell'ultimo quarto di finale da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.