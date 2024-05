Swiatek in finale: attende Sabalenka o Collins

Terza finale al Foro Italico per la n. 1 al mondo che batte Gauff e centra l'undicesima vittoria consecutiva. Swiatek attende in finale Sabalenka o Collins. Il WTA 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ancora dominante, ancora in finale a Roma. Iga Swiatek non conosce rivali, anche agli Internazionali d'Italia. Dopo aver vinto il WTA 1000 di Madrid, la n. 1 al mondo ha centrato la finale anche al Foro Italico, la terza in carriera sulla terra romana, battendo in semifinale la n. 3 al mondo Coco Gauff con un netto 6-4, 6-3. Un'ora e 47 minuti di gioco ad altissima intensità, sia da una parte che dall'altra, ma quando in campo c'è Swiatek l'epilogo è sempre lo stesso. Nel primo set è decisivo il break nel nono gioco, doloroso per Gauff che era avanti 40-0 e ha commesso due doppi falli decisivi nel game. Nel secondo parziale il servizio costa ancora caro alla statunitense che cala nelle percentuali alla battuta e concede due break. All'undicesima vittoria consecutiva (la 37esima nel 2024), Swiatek raggiunge la finale numero 25 in carriera e può diventare la prima giocatrice a vincere Madrid e Roma nello stesso anno da Serena Williams nel 2013. La polacca attende in finale Aryna Sabalenka o Danielle Collins, impegnate nell'ultimo match di giornata sul Centrale.