Sinner: "Non sono al 100%, ma l'anca sta bene"

Un sorriso accompagna il ritorno in campo e la vittoria di Jannik Sinner al Roland Garros. "Sono contento di essere tornato in campo e della performance di oggi" ha spiegato il n. 2 al mondo dopo la vittoria contro l'americano Chris Eubanks. Ventisette giorni senza match ufficiali per l'azzurro, rimasto fermo a causa dell'infortunio all'anca. L'esordio a Parigi era importante per verificare le condizioni dell'articolazione e il responso è stato positivo: "L'anca sta bene, con il mio team abbiamo lavorato tanto - ha detto Sinner - Non sono al 100% della forma, stiamo cercando di recuperarla piano piano e penso che migliorerà partita dopo partita. Negli ultimi mesi sono migliorato tanto, la mia squadra ogni giorno mi spinge per migliorare ancor di più ed essere felice in campo".