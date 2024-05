Sinner: "Sto meglio, ma posso ancora migliorare"

Le parole di Sinner dopo la vittoria con Gasquet: "Mi sono sentito meglio rispetto al primo match, ma so che posso migliorare ancora un paio di cose e sto cercando di farlo. L'atmosfera è stata fantastica: so che il pubblico tifava Richard, ma è stato corretto"

Crescita, giorno dopo giorno. Un mantra che accompagna il percorso di Jannik Sinner al Roland Garros. Sensazioni positive hanno accompagnato la vittoria dell'azzurro contro Richard Gasquet, nel segno della crescita per ritrovare la forma migliore dopo l'infortunio all'anca. "Mi sono sentito meglio rispetto al primo match - ha spiegato Sinner dopo il 2° turno - ma so che posso migliorare ancora un paio di cose e sto cercando di farlo. Il Roland Garros è per me un torneo speciale e spero di giocare un buon tennis". Una crescita che passa dal lavoro con i coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi: "Avere Darren e Simone con me è bellissimo - ha aggiunto Sinner - io cerco di andargli incontro con il giusto atteggiamento e loro sono sempre in grado di aiutarmi".