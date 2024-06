Domenica Arnaldi-Tsitsipas: dove vedere il match

Arnaldi va a caccia del primo quarto di finale Slam in carriera: dopo l'impresa con Rublev, il ligure sfiderà domenica sul Lenglen (2° match dalle 11) il n. 9 al mondo Stefanos Tsitsipas. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Matteo Arnaldi non vuole smettere di stupire al Roland Garros. Dopo la splendida vittoria contro Andrey Rublev, il ligure affronterà un altro top 10 (2° match dalle 11 sul Lenglen) negli ottavi di finale. L'avversario sarà Stefanos Tsitsipas, n. 9 al mondo e finalista a Parigi nel 2021. Un confronto inedito per Arnaldi che insegue il primo quarto di finale in carriera a livello Slam. Non sarà semplice visto che Tsitsipas, specialista di questa superficie, è tra i giocatori più in forma e nel turno precedente ha battuto il cinese Zhang perdendo appena sette game.