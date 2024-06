Djokovic ai quarti del Roland Garros: "Non so se potrò giocarli"

La presenza di Novak Djokovic ai quarti del Roland Garros non è certa a causa di un problema al ginocchio. Lo ha confermato lui stesso, dopo aver battuto Cerundolo dopo quasi 5 ore di gioco. "Non so cosa succederà domani (oggi ndr), se sarò in grado di scendere in campo e giocare. Lo spero, vediamo cosa succederà. Ho preso degli antidolorifici e dopo la fine del 3° set ho chiesto di averne di più. E quello era il massimo dosaggio che ha cominciato a fare effetto dopo 30'/45' minuti. A quel punto ero alla fine del 4° set e lì ho cominicato a sentirmi molto meglio. Ho iniziato a sentire meno limitazioni nei movimenti e per tutto il 5° set non ho avuto dolore, è stato ottimo. Poi l'effetto degli antidolorifici svanisce. Faremo altre visite e altri controlli. Abbiamo già visto qualcosa con il dottore dopo la partita, ci sono state notizie positive ma non tutto era a posto. Vediamo, nessuno sa cosa succederà domani (oggi, ndr)". Se Djokovic dovesse rinunciare a giocare i quarti di finale, Jannik Sinner diventerebbe il numero 1 della classifica Atp.