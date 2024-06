Iniziano i quarti, si parte con Sinner-Dimitrov

A Parigi iniziano i quarti di finale: ad aprire il programma maschile sarà Sinner contro Dimitrov. In serata la sfida tra Alcaraz e Tsitsipas. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Iniziano i quarti di finale al Roland Garros, da seguire in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW). Il protagonista più atteso del martedì parigino è Jannik Sinner. L'azzurro giocherà il primo incontro maschile di oggi sullo Chatrier, impegnato con Grigor Dimitrov. Sarà il remake della finale di Miami vinta da Jannik: per entrambi c'è in palio la prima semifinale a Parigi. In serata, invece, toccherà a Carlos Alcaraz, impegnato con Stefanos Tsitsipas. Un test importante per lo spagnolo che dovrà confermare la crescita degli ultimi match. Ad aprire la giornata, però, saranno due quarti di finale femminili: prima Gauff-Jabeur, poi Swiatek-Vondrousova.