Jannik Sinner è diventato n°1 del mondo mentre era in campo, nel corso del quarto di finale con Dimitrov. Ad annunciarglielo è stato Fabrice Santoro nell'intervista di fine partita, con l'azzurro visibilmente emozionato dopo la standing ovation dello Chatrier: "E' il sogno di tutti, è un momento speciale che voglio condividere con tutti e con gli italiani". Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW) SINNER N. 1 AL MONDO: LO SPECIALE

"Sei il numero 1!". Quante volte se lo sarà sentito dire Jannik Sinner negli ultimi mesi? Tantissime, per uno che ha conquistato la Davis, uno Slam, due Masters 1000 e vinto 33 delle 35 partite giocate in questa stagione. Dagli spalti, durante il quarto di finale del Roland Garros contro Dimitrov, in tanti hanno urlato all'azzurro la fatidica frase. Questa volta, però, aveva un significato diverso. Sui social era appena stato annunciato il forfait di Novak Djokovic, ritiratosi dal torneo per un problema al menisco, con la conseguente ascesa di Jannik Sinner sul trono del mondo. Il campione di Melbourne l'ha sicuramente sentita, forse non a caso poco dopo ha perso per la prima e unica volta il servizio, proprio quando avrebbe potuto archiviare il match. Ma prima c'era un lavoro da chiudere. E l'ha chiuso... approfondimento Djokovic, lesione al menisco: Wimbledon a rischio?

L'ovazione e la standing ovation dello Chatrier Nell'intervista di fine match, dopo aver liquidato Dimitrov 6-2, 6-4, 7-6, è stato Fabrice Santoro ad annunciarglielo. Ha tenuto tutti con il fiato sospeso, riservando solo l'ultima domanda sulla questione. "Non posso lasciarti senza comunicarti una cosa: da lunedì, a 22 anni, sarai il nuovo n°1 del mondo...", ha detto l'ex tennista francese. A quel punto è scoppiata l'ovazione sullo Chatrier, che ha regalato la standing ovation a un Sinner visibilmente emozionato, che si è lasciato andare a un sorriso. approfondimento Sinner primo italiano sulla vetta del mondo

"Voglio condividere questa gioia con tutti, ma ora penso alla semifinale" "Non so cosa dire per il n°1, è il sogno di tutti essere il n°1 del mondo. Mi spiace per il ritiro di Novak, spero si riprenda presto - le parole a caldo di Jannik -. Sono contento della semifinale, cercherò di non pensarci tanto perché voglio pensare alla prossima partita. Grazie al team e al pubblico, in questo torneo ho faticato negli ultimi anni e voglio fare bene. E' un momento speciale, sono felice di condividerlo con voi e con gli italiani. E' stato importante e difficile vincere oggi, ho avuto un calo quando ho servito per il match ma ci sta. Sono contento del livello che ho tenuto oggi. Mi piace rilassarmi, non so se guarderò la semifinale Alcaraz-Tsitsipas. E' una grande partita, ma ho tempo per prepararmi alla semifinale. Ci sono un paio di giorni, sarà un piacere tornare qui". approfondimento La scalata di Sinner e i n°1 più giovani di sempre

"Importante è restare il ragazzo che sono: non cambierò" "E' molto importante rimanere il ragazzo che sono. E questa è una cosa che posso controllare. Un successo non potrà cambiare la mia persona": Jannik Sinner, in conferenza stampa al Roland Garros, ha risposto così a chi chiedeva che tipo di 'n.1' mondiale intendesse essere. "Alla fine è solo un numero, finisce lì, ma dietro al tennis c'è una vita normale". E io "sono un ragazzo normale, mi piace talvolta andare sui go kart, fare cose normali con le persone a cui voglio bene. Ora sono n.1 e spero di restarlo per un po'. Ma se non riesco poi sarò n.2, n,3, non mi metto la pressione di dover vincere sempre".

