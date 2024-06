Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

Dopo Jannik Sinner, l'Italia porta in semifinale a Parigi anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si sono liberati in rimonta della coppia formata da Rajeev Ram e Joe Salisbury, terza testa di serie del seeding. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport , canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Parigi è sempre più azzurra. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in semifinale in doppio maschile. La coppia azzurra ha sconfitto in rimonta le teste di serie numero 3 Rajeev Ram e Joe Salisbury con i parziali di 1-6, 6-3, 6-4 in poco meno di due ore di gioco. Nei nove tornei giocati in questo 2024, Bolelli e Vavassori vantano una vittoria (Buenos Aires), una finale (Australian Open) e tre semifinali (Rio de Janeiro, Indian Wells e Roma). Non a caso nella “Race to Turin” in vista delle ATP Finals gli azzurri occupano la terza posizione (2.890 punti) alle spalle dell’indiano Rohan Bopanna e dell’australiano Matthew Ebden (3.690) e dello spagnolo Marcel Granollers e dell’argentino Horacio Zebalos (3.610 punti).