Paolini instancabile: è semi in doppio con Errani

Paolini completa il pomeriggio perfetto centrando la semifinale in doppio con Sara Errani: battute Navarro e Shnaider con un doppio 6-3.

Il pomeriggio perfetto di Jasmine Paolini al Roland Garros si conclude con un'altra vittoria. Dopo aver centrato la prima semifinale Slam in singolare grazie alla vittoria su Rybakina, la toscana si è qualifica anche per le semifinali del doppio in coppia con Sara Errani. Le due azzurre hanno regolato l'americana Emma Navarro e la russa Diana Shnaider con un doppio 6-3, conquistando la nona vittoria consecutiva e la prima semifinale Slam insieme. Una partita mai in discussione per le italiane che hanno avuto il controllo dall'inizio alla fine, mettendo in campo il 75% di prime e vincendo il 55% di punti in risposta sulla prima delle avversarie. Errani e Paolini affronteranno venerdì l'ucraina Kostyuk e la rumena Ruse per un posto in finale.