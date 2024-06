Zverev in semifinale: De Minaur ko in 3 set

Undicesima vittoria consecutiva di Zverev che batte De Minaur in tre set e per il quarto anno di fila raggiunge le semifinali a Parigi. Venerdì lo attende Ruud nel remake della semifinale 2023. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport , canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Per il quarto anno consecutivo Sascha Zverev raggiunge le semifinali al Roland Garros. Il tedesco, n. 4 al mondo, ha battuto nei quarti l'australiano Alex De Minaur: 6-4, 7-6, 6-4 il punteggio finale in 2 ore e 58 minuti di gioco. Una partita dispendiosa per entrambi sul piano fisico, fatta di tanti scambi prolungati, ma anche alti e bassi. Alla fine ha avuto la meglio il tedesco grazie alla sua tenacia e alla lucidità nelle occasioni concesse in risposta dall'avversario (5 palle break su 6 convertite). Il punto di svolta è stato il secondo set in cui Zverev ha prima annullato un set point e poi vinto il tiebreak rimontando da 0-4. Il n. 4 al mondo centra così l'undicesima vittoria consecutiva tra Roma e Parigi e conquista l'ottava semifinale Slam in carriera.