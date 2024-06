Alcaraz: "Tra i match più duri, con Sinner è così"

Le parole di Alcaraz dopo la vittoria con Sinner: "Tra le partite più dure della mia carriera, spero di giocarne tante altre contro Jannik. Entrambi abbiamo avuto i crampi, io ho imparato dalla semifinale dello scorso anno con Djokovic. Devi trovare la gioia nella sofferenza". Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

La gioia nella sofferenza. La chiave, quasi un comandamento per Carlos Alcaraz che di sofferenza in campo ne ha vissuta nella semifinale vinta al quinto set contro Jannik Sinner. L'ennesima battaglia sportiva contro il rivale amico: "È stata tra le partite più dure della mia carriera, seconda solo a quella con Jannik agli US Open - ha detto Alcaraz dopo il match -Devi trovare la gioia nella sofferenza, questa è la chiave. Ancor di più sulla terra, ancor di più al Roland Garros. Devi lottare e soffrire. Come dico spesso al mio team, la sofferenza deve piacerti. Spero di giocare ancora tante partite come queste contro Jannik".