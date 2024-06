Sinner e Paolini-Errani per le finali: programma

È il giorno dell'attesa sfida tra Sinner e Alcaraz: in palio per entrambi la prima finale a Parigi. Paolini insegue la finale-bis in doppio con Sara Errani. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Al Roland Garros è il giorno della sfida più attesa, quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un venerdì dedicato alle semifinali maschile con l'attenzione tutta rivolta al match tra i due amici e rivali. Jannik lo farà da n. 1 al mondo in pectore (sarà ufficiale da lunedì), Carlos da potenziale rivale per la leadership mondiale. La prima volta 3 su 5 sulla terra rossa tra i due metterà in palio per entrambi la prima finale a Parigi. Chi vince affronterà in finale Sascha Zverev o Casper Ruud, impegnati nella seconda semifinale. In chiave Italia, però, è anche il giorno di Jasmine Paolini e Sara Errani che giocheranno la semifinale di doppio femminile contro l'ucraina Marta Kostyuk e la rumena Elena-Gabriela Ruse. Jasmine insegue il bis dopo la finale in singolare, Sarita la decima a livello Slam tra singolare e doppio (sarebbe la quinta a Parigi).