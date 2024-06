Roland Garros: Zverev in finale, sfiderà Alcaraz

Alexander Zverev è il secondo finalista del Roland Garros. In semifinale il tedesco ha battuto il norvegese Casper Ruud in quattro set con il punteggio di 2-6 6-2 6-4 6-2 in due ore e 28 minuti di gioco. Domenica Zverev sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale che assegna il titolo

Sascha Zverev sfiderà Alcaraz nella finale del Roland Garros. Il tedesco ha sconfitto in semifinale Casper Ruud in quattro set con il norvegese che aveva vinto il primo set ma poi ha accusato un problema fisico, probabilmente allo stomaco, che lo ha condizionato nel resto della partita. Zverev ha chiuso 2-6 6-2 6-4 6-2 in due ore e 35 minuti di gioco. Per il tedesco sarà la seconda finale Slam dopo quella persa allo Us Open 2020. Sul campo centrale di Parigi due anni fa il tedesco subì il grave infortunio alla caviglia. Sullo stesso campo proverà a conquistare il suo primo titolo Slam.